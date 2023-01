Champions crowned at 44th Montana Circuit Finals rodeo

Results from the final round of the 44th annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals held at Montana ExpoPark in Great Falls on January 14, 2023.

Bareback Riding: 1. Tucker Zingg, 88 points on Sankey Rodoes Shoutin Shoes, $2439.68; 2. Tristan Hansen, 83, $1829.76; 3/4. Brice Patterson and Caleb Bennett 82, $914.88 each; 5. Trevar McAllister, 80; 6. Will Norstrom, 76; 7. Tyler Nelson, 72; 8. Ty Owens, 67; No Times – Calder Peterson; George Gillespie; Kaleb Norstrom.

Average: 1. Caleb Bennet 253, $3659.52; 2. Trevar McAllister, 243.5, $2744.64; 3. Tristan Hansen, 242.5, $1829.76; 4. Brice Patterson 238.5, 914.88.

Year End – Caleb Bennett $35,328.76; 2. Tristan Hansen $22,174.54

Steer Wrestling: 1/2. Newt Novich and Jake Nelson, 4.0, $2134.72 each. 3. Austin Whitehouse, 4.3, $1219.84; 4. Ty Erickson, 4.5, $609.92; 5. Bridger Chambers, 4.7; 6. Ross Mosher, 5.9; 7. Kris Anderson 6.5; No Times – Caden Camp; Brady Boyce; Will Powell; Kyle Whitaker; Luke Gee.

Average: 1. Ty Erickson, 12.7/3, $3659.52; 2. Jake Nelson, 14.3/3, $2744.64; 3. Austin Whitehouse, 14.9/3, $1829.76; 4. Newt Novich, 16.2/3, $914.88

Year End: 1. Ty Erickson, $26,071.46; 2. Newt Novich $18,345.20

Team Roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 3.8, $2439.68; 2. Radley Day/Jared Bilby, 4.5, $1829.76; 3. Ian Austiguy/Sam Levine, 4.7, $1219.84; 4. Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee, 9.3, $609.92; 5. Caleb Berquist/Landon Williams, 10.0; 6. Miles Kobold/Justin Viles, 10.2; No Times – Brady Tryan/Sid Sporer; Shawn Bird/Zach Schwiegert; Delon Parker/Ryan Zurcher; Ben Folsom/Chase Gauger; Rope Three Irons/Parker Murnion; Jason Carlson/Taner Sorge.

Average: 1. Dustin Bird/Ike Folsom 18.3/3, $3659.52; 2. Miles Kobold/Justin Viles 21.8/3, $2744.64; 3. Caleb Berquist/Landon Williams 23.3/3, $1829.76; 4. Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee 30.4/3, $914.88

Year End – Header: Dustin Bird $16,143.17; 2. Brady Tryan $14,369.77

Year End – Heeler: Justin Viles $20,218.45; 2. Ike Folsom $15,334.77

Saddle Bronc Riding: 1. Jesse Kruse 83 points on J Bar J’s Stacked Deck, $2439.68; 2. Qwint Stroh, 80, $1829.76; 3. Keenan Reinhardt, 73, $1219.84; 4. Josh Davison, 71, $609.92; 5. Alan Gobert, 66; No Score – Caleb Meeks; J.C. DeSaveur; Cree Minkoff; Judd Applegate; Liam Pauley; Travis Nelson; Andrew Evjene

Average: 1. Jesse Kruse 235/3, $3659.52; 2. Josh Davison 229/3, $2744.64; 3. Alan Gobert 220/3, $1829.76; 4. Qwint Stroh 154/2, $914.88

Year End: 1. Jesse Kruse $17,371.54; 2. Josh Davison $13,463.0

Tie Down Roping: 1. Haven Meged 9.1, $2439.68; 2/3. Ty Hedrick and Dillon Hahnkamp 9.4, $1524.80 each; 4. Landon Williams 10.7, $609.92; 5. J.C. Crowley 10.9; 6. Caleb Berquist 11.1; 7. Shay Keller 12.4; 8. Bode Scott 12.5; 9. EJ Panetta 14.2; 10. Corbin Fisher 14.6; No Times – Trevin Baumann; Jade Gardner

Average: 1. Dillon Hahnkamp 27.3/3, $3659.52; 2. Haven Meged 28.8/3, $2744.64; 3. Shay Keller 33.1/3, $1829.76; 4. Caleb Berquist 34.6/3. $914.88

Year End: 1. Haven Meged $24,110.69; 2. Caleb Berquist $19,376.88

Breakaway Roping: 1. Joey Williams 1.9, $2439.68; 2. Anna Callaway 2.20, $1829.76; 3. Tiffany Ogren 2.40, $1219.84; 4. Katelin Conway 3.10, $609.92; 5. Elizabeth French 12.3; 6. Cadee Williams 12.4; No Times – Shaylee Wahl; Tracey Bolich; Megan Small; Callahan Otoupalik; Molly Salmond; Jacey Fortier

Average: 1. Tiffany Ogren 8.00/3, $3659.52; 2. Katelin Conway 11.40/3, $2744.64; 3. Cadee Williams 19.30/3, $1829.76; 4. Megan Small 6.50/2, $914.88

Year End: 1. Joey Williams $12,090.34; 2. Tiffany Ogren $11,358.64

Barrel Racing: 1. Ashley Day 12.81, $2439.68; 2. Maggie Poloncic 12.98, $1829.76; 3. Heather Crowley 13.00, $1219.84; 4. Abigial Knight 13.02, $609.92; 5. Tia Murphy 13.087; 6. Cierra Erickson 13.12; 7. Erin Williams 13.25; 8. Hailey Garrison 18.01; 9. Tayla Moeykens 18.58; 10. Brittney Sporer 18.11; 11. Tammy Carpenter 24.58; Med Out – Lindsay Kruse

Average: 1. Abigial Knight 38.95, $3659.52; 2. Cierra Erickson 39.52, $2744.64; 3. Maggie Poloncic 39.75, $1829.76; 4. Ashley Day 43.90, $914.88.

Year End: 1. Abigail Knight $30,682.67; 2. Brittney Sporer $17,371.34

Bull Riding: 1. Cole Hould 75 points on Kesler’s Jack Knife, $6099.20; No Other qualified rides

Average: 1. Hawk Whitt 174.5/2, $3659.52; 2. Parker Breding 83/1, $2744.64; 3. Connor Murnion 82, $1829.76; 4. Cole Hould 75/1, $914.88

Year End: 1. Cole Wagner $18,308.32; 2. Hawk Whitt $16,208.47

Circuit Finals All Around – 1. Caleb Berquist $4,574.40

Year End All Around - 1. Caleb Berquist $29,178.40



