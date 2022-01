Day 2 results of the Montana Pro Rodeo Circuit Finals

GREAT FALLS — (Editor's Note: Press Release from the Montana Pro Rodeo Circuit Finals)

GREAT FALLS—Results from the second round of the 43rd Annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals

Bareback Riding:

1. Caleb Bennett, Corvallis, 87.5 points on Sankey Rodeo 302 Silver Screen, $2440.45

2. Tristan Hansen, Dillon, 86, $1830.34

3. Dantan Bertsch, Tompkins, SK, 79, $1220.22;

Average: 1. Caleb Bennett 170.5; 2. Tristan Hansen 166; 3. Dantan Bertsch 162; 4. George Gillespie 150

Team Roping:

1/2. Shawn Bessette/Matt Robertson and Ian Austiguy/Sam Levine, 5.0, $2157.336 each

3. Brady Tryan/Justin Viles, 5.1, $1232.76

Average: 1/2. Brady Tryan/Justin Viles and Cody Tew/Trae Smith 12.6; 3. Radley Day/Taylor Williams 12.9; 4. Ian Austiguy/Sam Levine 14.0

Steer Wrestling:

1. Ty Erickson, Helena, 4.0, $2465.52

2. Kyle Callaway, Blue Creek, 4.3, $1849.14

3. Bridger Chambers, Stevensville, 4.6, $1232.76

Average: 1. Kyle Callaway 9.6; 2. Ty Erickson, 10.4; 3. Timmy Sparing 12.3; 4. Trevin Baumann 12.7

Saddle Bronc Riding:

1. Sage Newman, Melstone 81.5 points on Sankey Rodeos 400 Inteligent Caddy, $2465.52

2. Alan Gobert, Browning, 79, $1849.14

3. Connor Murnion, Jordan, 76, $1232.76

Average: 1. Sage Newman 163.5; 2. Alan Gobert 160; 3. Houston Brown 150.5; 4. Connor Murnion 150

Tie Down Roping:

1. Landon Williams, Weatherford, TX, 10.3, $2465.52

2. Caden Camp, Belgrade, 10.6, $1849.14

3. Dillon Hahnkamp, Melrose, 10.9, $1232.76

Average: 1. Landon Williams 23.2; 2. Haven Meged 23.8; 3. Chad Johnson 28.4; 4. Trevin Baumann 30.7

Breakaway Roping: Round 1

1. Cadee Williams, Belgrade, 2.4, $1435.47

2. Joey Williams, Volborg, 2.6, $1076.60

3. Megan Small, Busby, 2.7, $717.73

Round 2

1. Callahan Otoupalik, Arlee, 2.2, $1435.47

2. Anna Callaway, Billings, 2.7, $1076.60

3/4. Cadee Williams, Belgrade, 3.0, $538.29; 3/4.Celie Salmond, Wolf Creek, 3.0, $538.29

Average: 1. Cadee Williams 5.4; 2. Celie Salmond 6.4; 3. Megan Small 14.9; 4. Shelby Rasmussen 16.1

Barrel Racing:

1. Brittney Barnett, Stevensville, TX, 12.94, $2643.23

2. Abigail Knight, Charlo, 13.08, $1982.42

3. Margaret Poloncic, Gillette, 13.11, $1321.61

Average: 1. Brittney Barnett 25.92; 2. Abigail Knight 26.35; 3. Ashley Day 26.74; 4. Lindsay Kruse 31.39

Bull Riding:

1. Kobe Whitford, Cut Bank, 88.5 points on J Bar J 54 Little Hoot, $2670.98

2. Preston Louis, Browning, 77, $2054.60

3. Caleb McMillan, Soap Lake, WA 69, $1438.22

Average: 1. Caleb McMillan 151; 2. 88.5; 3. Cole Hould 85; 4. Preston Louis 77

The final action from day three kicks off Saturday, Jan. 15 at 7 p.m. in the Four Seasons Arena.