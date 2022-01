Final results from the Montana Pro Rodeo Circuit Finals in Great Falls

GREAT FALLS — Finals Resuls from the 43rd Annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals Bareback Riding: 1. Dantan Bertsch, Tompkins, Sk, 85 points on Sankey Rodeos 060 Sozo, $2440.45 2. Tristan Hansen, Dillon, 81.5, $1830.34 3. Kaleb Norstrom, East Helena, 80.5, $1220.22 Average: 1. Caleb Bennett 248 points, $3660.68 2. Tristan Hansen 247.5 points, $2745.51 3. Dantan Bertsch 247 points, $1830.34;4 4. George Gillespie 225.5 points, $915.17 Year End – 1. Tristen Hansen $22,652.23; 2. Caleb Bennett $18,427.77 NFR Open Qualifiers: Tristan Hansen and Brandley Peabody Team Roping: 1. Caden Camp/Delon Parker, 4.5, $2465.53 2. Radley Day/Taylor Williams4.7, $1849.14 3. Travis Stovall/Parker Murnion, 5.5, $1232.76; Average: 1. Radley Day/Taylor Williams, 17.6, $3698.29 2. Dustin Bird/Ike Folsom 26.5, $2773.71 3/4. Brady Tryan/Justin Viles and Cody Tew/Trae Smith 12.6/2, $462.28 each. Year End – Header: 1. Brady Tryan $22,349.60; 2. Cody Tew $14,079.48 Year End – Heeler: 1. Justin Viles $23,101.60; 2. Trae Smith $14,079.48 NFR OPEN – Headers – 1. Brady Tryan and Radley Day NFR OPEN – Heelers - 1. Justin Viles and Taylor Williams Steer Wrestling: 1. Newt Novich, Twin Bridges 3.6, $2465.52 2. Ross Mosher, Augusta 3.8, $1849.1 3. Jaret Whitman, Belgrade, 4.1, $1232.76; Average: 1. Timmy Sparing 17.1, $3698.28 2/3. Ross Mosher and Trevin Baumann 17.7, $2311.42 4. Newt Novich 23.1, $924.57 Year End – 1. Timmy Sparing $15,611.08; 2. Newt Novich $14,080.42 NFR Open: Timmy Sparing and Newt Novich Saddle Bronc Riding: 1. Chase Brooks, Ramsey, 86.5 points on Brookman Rodeos 305 Satisfaction, $2465.52 2. Sage Newman, Melstone, 84.5, $1849.14 3. Travis Nelson, Kinsey, 84, $1232.76 Average: 1. Sage Newman 248, $3698.2 2. Alan Gobert 241.5, $2773.7 3. Houston Brown 230.5, $1849.14 4. Connor Murnion 223, $924.57 Year End - 1. Chase Brooks $16,965.65; 2. Sage Newman $16,528.16 NFR OPEN – Chase Brooks and Sage Newman Tie Down Roping: 1. Jade Gardner, Winnett 9.6, $2465.52 2. J.C. Crowley, Poplar 9.8, $1849.14 3. Chad Johnson, Cut Bank 11.0, $1232.76 Average: 1. Landon Williams 35.2, $3698.28 2. Chad Johnson 39.4, $2773.7 3. Haven Meged 40.4, $1849.14 4. J.C. Crowley 45.5, $924.57 Year End – 1. Caleb Berquist $25,068.84; 2. Landon Williams $16,194.24 NFR OPEN: Caleb Berquist and Landon Williams Breakaway Roping: 1. Jacey Fortier, Billings 2.9, $1435.47 2. Cadee Williams, Stevensville, TX 3.0, $1076.60 3. Tracey Bolich, Belgrade 3.3, $717.73; Average: 1. Cadee Williams 8.4, $2153.20 2. Celie Salmond 10.0, $1614.90 3. Shelby Rasmussen 20.4, $1076.60 4. Megan Small 28.2, $538.30 Year End – 1. Joey Williams $17,691.55; 2. Jacey Fortier $14,097.46 NFR OPEN: Joey Williams and Cadee Williams Barrel Racing: 1. Brittney Barnett, Stevensville, TX 12.97, $2,643.23 2. Tia Murphy, Cut Bank 13.05, $1982.42 3. Tayla Moeykens, Three Forks 13.23, $1321.61; Average: 1. Brittney Barnett 38.89, $3,964.84 2. Abigail Knight 39.59, $2973.63 3. Ashley Day 40.05, $1982.42 4. Tia Murphy 44.63, $991.21 Year End – 1. Brittney Barnett $20,031.54; 2. Margaret Poloncic $17,596.59 NFR OPEN: Brittney Barnett and Margaret Poloncic Bull Riding: 1/2. Bo Vocu, Ashland 84 points on J Bar J’s 210 Big Block and Cole Wagner, Valier 84 points on New West Rodeo’s 611 Silver Star, $2362.79 each; 3. Cole Hould, Havre 79.5, $1438.22 Average: 1. Cole Hould 164.5, $3698.28 2. Caleb McMillan 151, $2773.71 3. Kobe Whitford 88.5/1, $1849.14; 4 (split) Bo Vocu and Cole Wagner 84/1, $462.28 each. Year End – 1. Cole Wagner $26,469.01; 2. Cole Hould $18,945.53 NFR OPEN: Cole Wagner and Cole Hould Year End All Around: 1. Caden Camp $34,033.40; 2. Caleb Berquist $30,890.34 Circuit Finals All Around: 1. Caden Camp $4,314.67; 2. Trevin Baumann $4,160.56

